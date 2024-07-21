اليوم السابع
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رئيس جهاز حدائق أكتوبر يعلن الانتهاء من تنفيذ النموذج العصري الجديد للأسواق التجارية

الأحد، 21 يوليو 2024 12:15 م
رئيس جهاز حدائق أكتوبر يعلن الانتهاء من تنفيذ النموذج العصري الجديد للأسواق التجارية وزارة الاسكان
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس محمد عبدالله يوسف، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن الانتهاء من تنفيذ النموذج العصري الجديد للأسواق التجارية، والذي تم تنفيذه بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور منحفضي الدخل " منطقة 309 عمارات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن ذلك النموذج هو النموذج الأول من نوعه في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجارٍ تعميمه بباقي المدن على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس محمد عبدالله يوسف، استمرار الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين بمختلف القطاعات.







وزاره الإسكان

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