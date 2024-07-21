درجة الحرارة 44.. طقس شديد الحرارة فى مدينة الأقصر.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قلب مدينة الأقصر، اليوم الأحد، رصد خلاله أجواء الطقس وارتفاع درجات الحرارة من ميدان صلاح الدين، استمرارا لموجة الطقس الحارة التي تشهدها البلاد حالياً.



وتشهد محافظة الأقصر حالة من الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة في موجة بدأت نهاية الأسبوع الماضي، وتصل ذروتها اليوم بتسجيل 44 درجة.



فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة والموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.



وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.



ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.



ومتوقع اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.