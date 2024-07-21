خطر الحر يهدد أوروبا.. من إعلان الطوارئ لإغلاق مواقع سياحية ومطارات

فاطمة شوقى

تعانى أوروبا من ارتفاع درجات الحرارة ، وأعلنت بعض الدول الطوارئ ومنها لجأت إلى إعلان إجراءات احترازية ، واختنق السكان والسياح لدى الدول بسبب الحرارة والرطوبة الشديدة.

وفى إيطاليا ، تم إعلان حالة الطوارئ فى حوالى 14 مدينة ،بما في ذلك روما وفلورنسا، وفي صقلية، يُحظر منذ الأربعاء الماضى العمل في الزراعة والبناء فى الأيام التى تكون فيها مخاطر أداء المهام في الهواء الطلق "عالية"، وسيكون الإجراء سارى المفعول حتى 31 أغسطس.

وفي المجر، اضطر المطار الرئيسي إلى الإغلاق مؤقتا لأن الحرارة دمرت مدارجه، وفي رومانيا، تتضاعف حالات انقطاع الكهرباء في المستشفيات بسبب ارتفاع استهلاك أجهزة تكييف الهواء.

وقد تعرضت بعض مناطق اليونان بالفعل لدرجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية لأكثر من 10 أيام، حتى أنها أغلقت الأكروبوليس في أثينا، المكان الأكثر جذبا للسياح في البلاد، أبوابه لعدة أيام، خلال أشد ساعات النهار حرارة.

تقول ممرضة الصليب الأحمر في اليونان إنه يتم إبلاغ الأشخاص بالأعراض التي قد يعانون منها بسبب الحرارة الشديدة، مثل الصداع الشديد أو الجفاف أو الدوخة، بالإضافة إلى الرغبة في الإغماء.

وفقا للخبراء، سيتعين على سكان المدن الأوروبية التكيف ليس فقط مع بنيتهم التحتية ولكن أيضا عاداتهم لمواجهة موجات الحر الأكثر شدة في المستقبل.

وشهدت هولندا طقساً دافئاً وأشعة شمسية تشتد الحاجة إليها بعد فترة طويلة من الأمطار القياسية، حيث أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأن البلاد شهدت "ربيعاً رطباً جداً"، مع تسجيل الأشهر الـ 12 الماضية كأكثر فترة رطبة على الإطلاق. ومع ذلك، من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض اليوم ، وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية.