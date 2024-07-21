حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الغوصة فى قنا

قنا صابر سعيد

قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الغوصة التابعة لمركز قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف عبد الباقى، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 827 مواطنا بواقع 54 حالة جراحة عامة، 236 حالة طب أطفال، 227 حالة عظام، 204 حالات أمراض باطنة، 43 حالة أمراض نساء وتوليد، 40 حالة أسنان، 23 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 65 حالة، و6 حالات موجات صوتية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 44 حالة، كما تم تحويل عدد 5 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وتحويل حالة واحدة تتطلب رعاية أكثر إلى العيادات، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه على هامش القافلة تم عقد 10 ندوات للتثقيف الصحى عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.