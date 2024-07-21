حملة لدهان الأرصفة والميادين وتهذيب الأشجار بمدينة أبشواى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أطلقت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، حملة برئاسة هاني رجب حسانين رئيس مركز ومدينة إبشواي، خلال الصباحية والمسائية بالمدينة والقري للنظافة ودهان الأرصفة والميادين، وتهذيب الأشجار بهدف إضفاء الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.



ولفت رئيس المدينة أنه تم خلال الحملة متابعة أعمال الجمع السكني للقمامة وتكثيف أعمال منظومة النظافة بالوحدات المحلية القروية وإفراغ نقاط التجميع ونقل محتوياتها أولا بأول إلى المقلب العمومي، كما وجه بمعالجة نجيلة استاد أبشواي الرياضي عن طريق فرد وتمهيد طبقة رملية نظيفة وتكثيف ري النجيلة لإعادة نموها مرة أخري والاهتمام بها، والبحث الطرق الممكنة لدعم فريق ابشواي الرياضي لتحسين مستواه وأداءه وتمكن صعوده إلى الدوري الممتاز.



