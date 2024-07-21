اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يوليو 2024 12:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة لدهان الأرصفة والميادين وتهذيب الأشجار بمدينة أبشواى بالفيوم

الأحد، 21 يوليو 2024 11:45 ص
حملة لدهان الأرصفة والميادين وتهذيب الأشجار بمدينة أبشواى بالفيوم حملات النظافة
الفيوم - رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، حملة برئاسة هاني رجب حسانين رئيس مركز ومدينة إبشواي، خلال الصباحية والمسائية بالمدينة والقري للنظافة ودهان الأرصفة والميادين، وتهذيب الأشجار بهدف إضفاء الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.


ولفت رئيس المدينة أنه تم خلال الحملة متابعة أعمال الجمع السكني للقمامة وتكثيف أعمال منظومة النظافة بالوحدات المحلية القروية وإفراغ نقاط التجميع ونقل محتوياتها أولا بأول إلى المقلب العمومي، كما وجه بمعالجة نجيلة استاد أبشواي الرياضي عن طريق فرد وتمهيد طبقة رملية نظيفة وتكثيف ري النجيلة لإعادة نموها مرة أخري والاهتمام بها، والبحث الطرق الممكنة لدعم فريق ابشواي الرياضي لتحسين مستواه وأداءه وتمكن صعوده إلى الدوري الممتاز.


 







حملات النظافة

التنفيذييين بالمحافظات

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة