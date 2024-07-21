اليوم السابع
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جيهان عبد الهادى نائبا لرئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا

الأحد، 21 يوليو 2024 01:15 م
جيهان عبد الهادى نائبا لرئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا الدكتورة جيهان عبد الهادي
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن صدور قرار جمهوري، بتعيين الدكتورة جيهان عبد الهادي نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمدة 4  سنوات.

ووجه رئيس جامعة بنها، التهنئة للدكتورة جيهان عبد الهادي، متمنيا لها دوام التوفيق والسداد في مهام منصبها الجديد.

وكان يشغل منصب نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحالي، وشهدت الجامعة تقدما ملموسا خلال الفترة الماضية وفقا للتصنفيات العالمية بين الجامعات العالمية والمحلية والإقليمية.







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