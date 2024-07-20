جامعة بنها تواصل تقدمها عالميا في تصنيف ويبوميتركس الإسباني إصدار يوليو 2024

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة جاءت بالمركز 1171 على مستوى العالم وفقاً لتصنيف ويبومتركس الإسباني إصدار يوليو 2024، بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم شاركت بالتصنيف.

وتابع رئيس جامعة بنها، أنه على صعيد العالم العربي احتلت الجامعة المركز 27 من بين 1366 جامعة عربية، وعلى الصعيد الأفريقي احتلت الجامعة المركز 21 من بين 2060 جامعة أفريقية، ومحليا حصلت الجامعة على المركز الثامن ضمن 81 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية شاركت في التصنيف.

وأضاف الجيزاوي، أن هذا التصنيف يعتمد على 3 مؤشرات لقياس أداء الجامعات على مستوى العالم، وهم مؤشر الانفتاح والتميز البحثي والتأثير، وقد تقدمت الجامعة بمؤشر التميز البحثي (Excellence)، حيث جاءت بالمركز 667 عالمياً، بتقدم 65 مركزاً عن الإصدار السابق، كما قد جاءت بالمركز 1094 عالمياً في مؤشر الانفتاح (Openness)، كما جاءت بالمركز 4365 عالمياً في مؤشر التأثير (Impact).