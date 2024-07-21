جولة مفاجئة لمدير فرع بنى سويف لعيادة الشاملة للتأمين الصحى

بنى سويف - هانى فتحى

أجرى الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع التأمين الصحي ببنى سويف، جولة مفاجئة لمتابعة سير وانتظام العمل بعيادة بنى سويف الشاملة، تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة لمتابعة أداء الخدمات الصحية بجميع الوحدات، وتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للتأمين الصحى.

وتضمنت الجولة، تفقد غُرف الكشف والصيدليات ،والأشعة والمعامل والأسنان للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود أي أعطال بالاجهزة وتوافر جميع المستلزمات والأدوية وإتباع سياسات مكافحة العدوى موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات مع الإدارات والجهات المختصة لإتاحة توفير الأدوية والمستلزمات.

ورافقه كل من الدكتورة حنان خلف مدير إدارة الشئون الطبية ،والدكتور محمد سيد ذكى عضو إدارة الشئون الطبية، وراجع مدير الفرع، وسائل التهوية بالعيادة، موجهًا بتطبيق إجراءات الحد من التكدس والزحام،وزيادة عدد المراوح بصالات الانتظار، ومشددًا على النظافة بصفة مستمرة، موجهًا العاملين بالعيادة بحُسن معاملة المنتفعين خصوصا انهم كبار السن وتذليل أي عقبات وحلها.

وتقدم مدير عام الفرع الشكر والتقدير لمديرة عيادة بني سويف الشاملة الدكتورة هالة عبد العظيم على الجهد المبذول وتواجدها الدائم وسط المنتفعين لحل اى مشكلة وتلافي أي سلبية أول بأول، وفي نهاية الجولة كّلف مدير الفرع الإدارات المختصة بمتابعة تلافى ما تم ملاحظته.