جولات لمحافظ الجيزة بالأحياء والقرى لمتابعة المشروعات والوقوف على المشكلات

كتبت – مرام محمد

وضع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، برنامجًا زمنيًا للمرور على جميع الأحياء والمراكز والمدن، للإشراف على المشروعات الجاري تنفيذها والتواصل مع المواطنين والوقوف على المشكلات وحلها، دون الاكتفاء بالتقارير، إذ تفقد، ومنذ توليه منصب محافظ الجيزة، عددًا من المشروعات القومية والحيوية الهامة الجاري تنفيذها نطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بها، والتواصل مع المواطنين بالشارع وتلبية احتياجاتهم واقتحام المشاكل وحلها.

بدأت جولات المحافظ الميدانية بحي الهرم، إذ تفقد مشروع الممشى السياحي بدءًا من كوبري عز وحتى الطريق الدائري نطاق حي الهرم، ومشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير، ومشروع نزع الملكيات بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم وأعمال إزالة المنشآت المتعارضة مع مشروعات التطوير الجارية بذلك القطاع، ومشروع إنشاء عددًا من المواقف الحضارية وساحات الانتظار بالقطاعات المغطاة بترعة المريوطية فيصل بمنطقة كوبري الصحابة، وحرص على متابعة أعمال تنفيذ خط المياه الجديد الجاري تنفيذه لتحسين حالة المياه ومواجهة مشكلة ضعف الضغوطات والانقطاعات بمناطق الطوابق والمنشية وكعبيش والمريوطية فيصل.

وفي جولته الميدانية الثانية، زار مركز ومدينة أبو النمرس، وخلالها عاين مراحل العمل بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف المريوطية، ومشروع أعمال تغطية ترعة المنصورية بدءًا من الطريق الوسطي حتى المريوطية، ومشروع رصف وتطوير طريق 6 أكتوبر، وعاين المخطط العام لكوبرى السيارات الجارى تنفيذه أعلى مزلقان أبو النمرس، وتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى أبو النمرس المركزي، ومحطات رفع الصرف الصحي الجاري تنفيذها لخدمة عدد من القرى، كما تفقد سير العمل بعدد من المخابز البلدية؛ لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن والسعر المقرر.

وخلال جولته الميدانية الرابعة، تفقد عددًا من المشروعات بمركز ومدينة منشأة القناطر، شملت أعمال التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار، وأعمال التوسعات بمحطة مياه الشرب بمنشأة القناطر، ومراحل التنفيذ لكوبرى أبو غالب، والأعمال الإنشائية لتوسعة ورفع كفاءة مدرسة نكلا الثانوية المشتركة، ومشروع رصف طريق ترعة محمود خليل، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمستشفى مبارك المركزى بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وخلال جولته بأحياء الوراق وإمبابة، زار المحافظ مستشفى الوراق المركزي للتأكد من انتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات والوقوف على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتفقد انتظام تشغيل موقف السرفيس الحضاري بمنطقة البوهي التابعة لحي إمبابة، وحرص خلالها على الاستماع إلى آراء المواطنين والتعرف منهم على مدى التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير.

وتفقد المحافظ يوم السبت 13 يوليو الجاري، ميدان عثمان بن عفان وعددًا من الشوارع والمحاور ننطاق حى الدقى لمتابعة حالة النظافة وأعمال التطوير والتجميل الجارية، موجهًا برفع كفاءة وتطوير الميادين وإضفاء المظهر الجمالي عليها، وعدم المساس بأي مسطحات خضراء او أشجار وأن تكون الأعمال ضمن مكوناتها الزراعات والأشجار لتكون متنفس للمواطنين.

وخلال جولته بمركز ومدينة البدرشين، تفقد المحافظ الخدمات سير العمل بمستشفى البدرشين المركزى، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتوسعات طريق مصر أسيوط الزراعى نطاق قرية المرازيق، وطريق ومصرف الطرفاية، وأعمال التطوير الجارية بحوض ومحور المريوطية بداية من الطريق الدائرى وحتى تقاطع المريوطية مع الدائرى الأوسطى، بالإضافة إلى سوق ابن حزم الحضارى الجديد.

وشملت جولات المحافظ، تفقده أعمال التطوير الجارية بمحيط المنطقة الأثرية وداخل منطقة الأهرامات، ومشروع الاسطبلات الحضارية الجديدة البديلة عن الاسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات، بالإضافة إلى أعمال التطوير الجارية بشارع جامعة الدول العربية، بدءًا من منزل محور الفريق كمال عامر وحتى ميدان سفنكس مرورًا بمحيط محطة مترو الأنفاق بجامعة الدول بمنطقة المهندسين، وذلك في إطار ما يشهده القطاع من أعمال تطوير شاملة ومشروعات قومية على رأسها افتتاح المرحلة الثالثة من محطات مترو الأنفاق الخط الثالث.