جولات تفقدية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بمدن العبور والمنيا والفشن الجديدة

كتب أحمد حسن

تفقد 10392 وحدة بـ" سكن لكل المصريين " بالعبور الجديدة..وترفيق أراضٍ سكنية بالفشن الجديدة..وخدمات بالمنيا الجديدة

صرح المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى أجهزة مدن العبور والمنيا والفشن الجديدة، قاموا بجولات لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وأعمال المرافق والخدمات بهذه المدن فى إطار التوجيهات المستمرة بالنزول إلى المواقع المختلفة، وتفقد الموقف التنفيذى للأعمال، والعمل على حل اى مشكلات.

وقام الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة بدأت بالحي الـ 16، والذي يضم 433 عمارة بإجمالي 10392 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالمدينة، للوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال الطرق الرئيسية والطرق المحيطة بالعمارات والرصف وأماكن انتظار السيارات وأعمال الإنترلوك في الجزر والأرصفة، وأعمال تنسيق الموقع، وأعمال تشطيب واجهات العمارات.



وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على الشركات المنفذة ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في رصف الطرق، موجهاً بأهمية استمرار تكثيف المعدات للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية المتفق عليها.



كما تفقد الدكتور أحمد إسماعيل، ومرافقوه، أعمال مشروع محطة المعالجة الثلاثية المؤقتة بسعة تصميمية 1000م3/ يوم، حيث تتولى المحطة معالجة الصرف الآدمي بالحي 14 وبكمية تصل إلى 240 م3/يوم حالياً، ويتم استخدام المياه المنتجة منها في ري المسطحات الخضراء بالحي.



وتم خلال الجولة، التأكيد على المسئولين عن تشغيل المحطة مراعاة الصيانة اللازمة للطلمبات والخزانات والفلاتر لتغذية شبكة الري بالكم الكافي، لسد حاجة المسطحات الخضراء من المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على جودة الزراعة.



كما تفقد المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز مدينتي الفشن وملوي الجديدتين، مشروع المرافق وكذا أعمال الكهرباء لعدد ١١٦ قطعة أرض سكنية بالحي الأول بمدينة الفشن الجديدة، كما تفقد أعمال الزراعة بالموقع، حيث طالب الشركة المنفذة بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروع والدقة في التنفيذ.

وقام مسئولو جهاز مدينة المنيا الجديدة، بجولة تفقدية للوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ مخبز بالمجاورة الثانية بمنطقة الامتداد (٨٤٠ فدان) بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال بمدينة المنيا الجديدة.