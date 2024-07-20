وزير الإسكان يتفقد الوحدات السكنية بمشروع فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر

كتب أحمد حسن

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية التى بدأت الـ8 صباحاً، وشملت مشروعات متنوعة بعدد من المدن الجديدة، بتفقد الوحدات السكنية بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بغرب القاهرة.



وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع مشروع فالى تاورز، ونماذج الوحدات السكنية، حيث يضم المشروع 4440 وحدة (74 عمارة - أرضى + 9 أدوار متكررة)، بمساحات تتراوح بين 95 و100 م2، موضحاً أن مشروع فالى تاورز، في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، ويطل مباشرة على الأهرامات.



وخلال جولته بمدينة حدائق أكتوبر، وجه المهندس شريف الشربيني، بتوفير جميع الخدمات اللازمة لسكان المدينة، والتى تضم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وغيرها من المشروعات السكنية، وكذا سرعة تشغيل المبانى والمنشآت الخدمية المختلفة، التى تم تنفيذها.