"جايكا" تعقد ندوة احتفالا بمرور 70 عاما على التعاون المصري الياباني

تعقد هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" ندوة على مدار يومين فى الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يوليو 2024 بعنوان "التعلم من خلال اللعب فى الطفولة المبكرة من منظور الرعاية والتعليم “، كجزء من "مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة المرحلة الثانية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت الهيئة أنه فى مصر يولد ما يقرب من 2.5 مليون طفل سنويا، بينما يبلغ معدل الالتحاق بالحضانات 8٪ فقط، أما معدل الالتحاق برياض الأطفال فهو حوالى 30٪ فقط فهناك العديد من التحديات فى مجال رعاية الطفولة المبكرة والتعليم، من بينها تردد بعض الآباء فى ترك أطفالهم فى دور الحضانة ومراكز الرعاية خوفا من عدم وجود بيئة صحية وآمنة بها، فضلا عن جودة الرعاية المقدمة التى تستوجب أن يكون العاملين فى مجال رعاية الأطفال لديهم قدر كبير من المعرفة والمهارات المؤهلة للقيام بذلك، والتى بدورها تستلزم الأخذ فى الاعتبار مراحل نمو الأطفال ومتطلباتها.

وتابعت: "التعلم من خلال اللعب" هو مفهوم هام جدا، وهو المتبع فى اليابان، من أجل تطوير مهارات الأطفال غير المعرفية، ومساعدتهم على أن يصبحوا مستقلين ومعتمدين ذاتيا على التعلم فى جميع مراحل الحضانة ورياض الأطفال فى مدارس التعليم الأساسى وما بعدها.

وكانت حكومتا مصر واليابان قد أعلنتا عن الشراكة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP) فى عام 2016 بهدف تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التعليم والبحث العلمى بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة حتى التعليم الجامعى والدراسات العليا.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2017، تعمل جايكا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى على تمكين العاملين فى مجال رعاية الأطفال والعاملين بها، فضلا عن إجراء أنشطة تعليمية تستهدف أولياء الأمور فى مجالات مثل التربية الإيجابية والتغذية السليمة وغيرها، وفى عام 2021، اعتمدت وزارة التضامن الاجتماعى معايير الجودة لدور الحضانة فى مصر، وفى مارس 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة.

وبدأ التعاون فى هذا المجال قبل ذلك بأعوام عدة فقد تم إرسال 75 متطوعا يابانيا للتعاون الخارجى (JOCV) فى مجال تنمية الطفولة المبكرة من اليابان إلى مصر منذ عام 1996، ومن خلال مشروع التعاون الفنى القائم، تم البدء فى تدريب 1000 من الميسرات والعاملين فى مجال رعاية أطفال فى 500 دور حضانة فى 9 محافظات بهدف مساعدتهم على الفهم السليم لنمو الأطفال يوميا وعلى اكتساب المعرفة والمهارات والسلوك اللازم.

ويتزامن عقد هذه الندوة مع الاحتفال بمرور 70 عاما على التعاون التنموى بين اليابان ومصر، وتشارك فى استضافتها سفارة اليابان بالقاهرة. ويدعى لحضور هذه الندوة جميع العاملين فى مجال رعاية الأطفال والمعلمين والمسؤولين فى المدارس المصرية اليابانية وكل من يعمل فى مجال تنمية الطفولة المبكرة.

ويقام الحفل بصالة المركز الثقافي- سفارة اليابان بالمعادى، وسيتم الاتصال عبر الإنترنت فى الجزء الأول مع بعض الدول مثل اليمن والأردن وجورجيا وغيرها. وسيشارك نحو70 شخصا ممن لهم صلة بتنمية الطفولة المبكرة من بينهم وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم والتعليم الفنى الجزء الأول.

نهج الرعاية والتعليم الأكثر تركيزا على الطفل الاتجاهات الدولية فى الرعاية المتمحورة حول الطفل والتعلم من خلال اللعب (أخصائى تنمية الطفولة المبكرة فى جايكا السيد كاتو) وتعزيز شبكة تنمية الطفولة المبكرة (المتدربون السابقون فى جايكا فى التدريب الذى عقد فى اليابان)

أما الجزء الثانى من الحفل يتضمن:

- مقدمة لأنشطة مشروع تنمية الطفولة المبكرة، المنفذ من قبل جايكا، والمواد التعليمية (كبير خبراء مشروع تنمية الطفولة المبكرة السيد كاميتاني)

- أهمية رعاية الرضع (الخبيرة السيدة أندو)

- تعزيز الإبداع فى مرحلة الطفولة المبكرة (السيد كاميتاني)

ـ الأحد 28 يوليو من الساعة 9 صباحا حتى 14:30- مساء

ويمكن عقد اللقاءات من الساعة 14:15 حتى الساعة 15:00وسيشارك نحو 60 شخصا ممن لهم صلة بتنمية الطفولة المبكرة من بينهم وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم والتعليم الفنى. ممارسة التعلم من خلال اللعب من سن 0

- اقتراحات للعب على أساس مراحل النمو (السيد كاميتاني)

- الابتكارات فى البيئة التعليمية (مسؤولى التوكاتسو فى المدارس المصرية اليابانية)

- ممارسة اللعب الحر باستخدام الكتل الخشبية (السيدة أندو)

- أهمية الحصص البحثية (السيدة سيكينى من المدارس المصرية اليابانية)

- ما هى المهارات غير المعرفية؟ دعونا نختبرها" (مجموعات العمل) الاثنين 29 يوليو من الساعة صباحا حتى الساعة 14:0 مساء ويمكن عقد اللقاءات من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 14:00