اليوم السابع
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جامعة بنى سويف تنظم ندوة بعنوان "التمريض والقانون"

الأحد، 21 يوليو 2024 02:18 م
جامعة بنى سويف تنظم ندوة بعنوان "التمريض والقانون" جانب من الندوة
بنى سويف - هانى فتحى

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نظمت كلية التمريض بجامعة بنى سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ندوة بعنوان التمريض والقانون بالتعاون مع كلية الحقوق، تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتور عادل أبو هشيمة عميد كلية الحقوق، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاطمة عبد العليم وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور مبروك عبد العظيم  رئيس قسم الشريعة الاسلاميه، والدكتور مدحت عبد البارى عبد الحميد أستاذ القانون بكلية الحقوق.

 

تناولت الندوة الحقوق والواجبات لأعضاء هيئة التمريض فى ظل التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى توجيه وتوعية الطلاب الدارسين في الكلية، وفي نهاية الندوة تم  فتح باب الحوار للإجابة على الاستفسارات والاستشارات القانونية للسادة منسوبى الكلية من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلاب.

 







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