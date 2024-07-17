تفعيل برنامجى نظم المعلومات والمساحة بالجامعة الأهلية فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من مجلس الجامعات الأهلية لفحص الإمكانات المادية والبشرية لبرنامجي نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني، والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية، بقطاع الفنون والعلوم الإنسانية بالجامعة الأهلية.

وضمت اللجنة كل من الدكتور محمد زكي السديمي عميد كلية الآداب السابق بجامعة طنطا رئيساً للجنة وعضوية كل من الدكتور عادل عبد المنعم السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس ، والدكتور هاني سامي عبد العظيم أبو العلا وكيل كلية الآداب جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي والدكتور محروس إبراهيم عميد كلية الآداب، والدكتورة سهير عبد الباسط عميد قطاع الآداب بالجامعة الأهلية ، والدكتور شريف ممدوح منسق برنامج المساحة والدكتور أشرف عبد المحسن أستاذ الأرشيف الإلكتروني بالجامعة.

وأكد الدكتور منصور حسن أن الجامعة لا تدخر جهدًا فى إضافة البرامج الجديدة التي تواكب سوق العمل والمطابقة لمعايير الجودة المؤسسية والأكاديمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك تماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن اللجنة تستهدف الوقوف على الإمكانيات البشرية، والمادية من خلال تتفقد عدد من المعامل والمكتبات داخل الجامعة الأهلية، فضلاً عن تفقد القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل الإلكترونية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإدارى ومقرات الأنشطة الطلابية والخدمات اللوجستية للطلاب للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة.