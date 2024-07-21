تموين أسوان يحرر 462 محضراً للمخالفين خلال حملات مفاجئة على الأسواق

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت لجان المرور بمديرية التموين بأسوان، والإدارات الفرعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية السياحية للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة، وكذا مدى الإلتزام بالأسعار المقررة وبإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية.

أكد المهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين بأسوان، أن اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعيه المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤوساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية.

وأضاف المهندس خالد أبو القاسم، أن الجهود أسفرت، عن 462 محضر للمخالفين فى مجال الأسوان والمخابز البلدية تضمنت تحرير 216 محضر جنح ضد مخالفين فى مجال الأسواق منها 125 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و56 محضر لعدم حمل شهادة صحية، و26 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و2 محضر لسلع منتهية الصلاحية، و3 محاضر لغش تجارى، فضلاً عن محضر لتجميع مواد بترولية، و3 محاضر لتجميع مواد تموينية لتاجر تموين.

وأشار إلى أنه بالتوازى فقد شملت المضبوطات تحرير 246 مخالفة ضد المخابز البلدية منها 21 توقف عن الإنتاج، و36 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و8 محاضر لعدم وجود ميزان، و26 تصرف فى جزء من الحصة، و46 محضر لعدم النظافة، و38 محضر لعدم وجود سجل، و6 محاضر لعدم وجود ميزان، و65 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن.