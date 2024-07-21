تفعيل خدمة العيادات المسائية ببعض التخصصات فى مستشفيات بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصدرت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، توجيهات لمديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بتفعيل خدمة العيادات المسائية بالتخصصات (الأسنان، والعلاج الطبيعي، والنساء، والأطفال) داخل المستشفيات، بالإضافة إلى عيادة الرمد بمستشفى الرمد، من الساعة 2 وحتى الساعة 8 مساء يومياً لتخفيف العبء على المواطنين.

وقالت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف أن تلك القرارات تأتى فى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بإتاحة خدمات الكشف الطبي بالفترات المسائية للحد من الزحام فى الفترات الصباحية وتيسير تقديم الخدمات الصحية لتخفيف العبئ عن المواطنين.