تعرف على كافة التفاصيل حول نبات ورد النيل

كتبت أسماء نصار

ورد النيل "Water Hyacinth" هو نبات موسمى ينمو ويطفو فوق المياه العذبة، ويتبع عائلة كبرى تحتوى على أجناس وأنواع متعددة منها ما يسمى خس الماء "Water Lettuce".

وفى التقرير التالى نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بنبات ورد النيل فى مصر:



1- ورد النيل هو نبات مائى عشبى ينتشر فى دول حوض النيل ويتسبب فى بعض المشاكل لاستهلاكه جزء من مياه النيل وإعاقة حركة الملاحة والري وسد المجاري المائية كالترع والمصارف.

2- يستهلك جزء من الأكسجين الذائب في المياه مما يؤثر على الكائنات المائية النهرية. بالإضافة إلى أنه مأوي للعديد من القواقع مثل قواقع البلهارسيا، و الزواحف مثل الثعابين.

3- أدخل محمد على ورد النيل مصر ليزين به نافورة القصر ، لم يتوقع أحد أنها سوف تنتشر وتتكاثر بهذا الشكل، وتستهلك جزءً من مياه النيل، وكان فيضان النيل يطهر النهر تلقائيا بإلقاء الأعشاب بما فيها ورد النيل فى البحر المتوسط ليموت فى المياه المالحة وذلك قبل بناء السد العالى.



4- يوجد ورد النيل فى مصر ويتم مقاومته من قبل وزارة الموارد المائية والرى بحيث أنه لايشكل خطورة على مواردنا المائية، حيث تتم المقاومة بعدة طرق منها الطرق اليدوية والبيولوجية والكيميائية والأكثر استخداما الطرق الميكانيكية لضمان عدم تلوث البيئة.

5- توجد بعض المحاولات للاستفادة من ورد النيل لانتاج وقود حيوى، أو استخدامه فى تحسين التربة الزراعية كسماد لما يحتويه من بعض العناصر الكيميائية، أو استخدامه كعلف للحيوانات.

6- من المعروف أن ورد النيل بيقوم بعملية النتح، وهى من أهم أسباب فقدان المياه العذبة، في وقت تبحث مصر عن زيادة حصتها من نهر النيل لمجابهة الزيادة السكانية، لذلك أطلقت وزارة الرى مبادرة جميلة لخلق قيمة اقتصادية مضافة لاستخداماته عن طريق استغلاله فى صناعة منتجات صديقة للبيئة.

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