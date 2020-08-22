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تطهير مجرى نهر النيل ببنى سويف من ورد النيل استجابة لـ"اليوم السابع".. صور

السبت، 22 أغسطس 2020 12:00 ص
تطهير مجرى نهر النيل ببنى سويف من ورد النيل استجابة لـ"اليوم السابع".. صور تطهير مجرى نهر النيل
بنى سويف أيمن لطفى

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تواصل الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل ببنى سويف تطهير مجرى نهر النيل من ورد النيل "ياسنت الماء"، الذى يمتص كميات كبيرة من المياه ويتسبب فى القضاء على الثروة السمكية، وذلك استجابة لما نشره اليوم السابع بعنوان "مزارعو بنى سويف يطالبون الرى بإزالة ورد النيل".

وأكد المهندس أشرف صالح مدير عام الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل ببنى سويف ل"اليوم السابع"، على أن الإدارة تعمل بصفة مستمرة للحافظ على نظافة المجرى المائى، وإزالة جميع أنواع الحشائش العائمة والغاطسة والحرفية، من بينها ورد النيل، وكذلك المحافظة على نوعية المياه بالمجرى المائي.

وأضاف : طرحنا عمليات إزالة ونظافة الحشائش بجميع مراكز المحافظة، بتكلفة حوالى 8 ملايين جنيه، ثم أصدرنا أوامر التشغيل للمقاولين للبدء فى تنفيذ إزالة الحشائش من المجرى المائى لنهر النيل بمراكز بنى سويف وببا والواسطي، لافتا إلى الدفع بحفار محمول على عوامة، لرفع ورد النيل من أمام قرية زاوية المصلوب، وتمكن السائق من استخراج كميات كبيرة وسيواصل عمله حتى ينتهى من انتشال ورد النيل فى المسافة بين قريتى زاوية المصلوب والديابية بمركز الواسطى والتى تقدر بحوالى كيلو نصف الكيلو متر، ثم ينتقل الحفار إلى موقع آخر حتى تكتمل خطة تطهير مجرى نهر النيل بالمحافظة.

 

 

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