تعرف على خطة الحكومة لتعزيز دور المحليات خلال الـ3 سنوات المقبلة

كتبت ـ سمر سلامة

في إطار جهود الحكومة المصرية نحو تدعيم قدرات المجتمعات المحلية بما يحقق لها الإدارة الذاتية كونها ركيزة مهمة، بما يشمل التوسع في تمكين المحليات وتعزيز سلطاتها تفعيلا لمبادئ اللامركزية، تستهدف الحكومة تنمية المحليات والتحول إلى اللامركزية من خلال: