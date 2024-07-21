تعرف على نتائج أول لقاء لمحافظ بنى سويف بالمواطنين بعد تجديد الثقة

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح بالمواطنين لمناقشة مطالبهم وشكواهم عن قرب، وفي حضور المختصين من التنفيذيين لسرعة ابداء الحلول والتوجيه بسرعة تنفيذها في إطار القانون والمتاح من إمكانات، وينشر اليوم السابع اهم قرارات محافظ بنى سويف فى أول لقاء للمواطنين بعد تجديد الثقة.

1. وجه المحافظ مسؤولي المنطقة الصناعية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى والأملاك بدراسة طلب إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية، تلتمس تخصيص قطعة أرض لاستغلالها في إقامة منطقة سكنية لخدمة العاملين وإنشاء مستشفى خيري ومدرسة صناعية لتدريب الراغبين في العمل.

2. كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية وشركة المياه والشؤون القانونية والإدارات المختصة بإعداد بيان دقيق ببعض المنازل "خارج الحيز العمراني" والتي تمثل كتلة سكنية في دائرة قرية أطواب بمركز الواسطى، حيث يلتمسون توصيل المياه لتلك المنازل.

3. وجه المحافظ رئيس مدينة بني سويف ومدير الإدارة الهندسية والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة بعدد من الإجراءات فيما يتعلق بمطلب مواطنة تمتلك عقار، وتلتمس صدور "قرار إخلاء" لإزالة العقار الذي أقرت لجنة المنشآت بذلك طبقا لتقرير هندسي.

4. قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد المواطنين نظرا لظروفه المعيشية، وإصابة زوجته بمرض السرطان، موجها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في شراء البضاعة اللازمة لتشغيل كشك تم تخصيصه له من الوحدة المحلية.