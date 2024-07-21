تعرف على إجراءات "صحة بنى سويف" لتقديم خدمة طبية متميزة بمستشفى الواسطى

بنى سويف هانى فتحى

عقدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم، اجتماعا لمجلس إدارة مستشفى الواسطى المركزى بحضور الدكتور محمد الدمرداش وكيل المديرية والدكتور محمد الجبالى مدير الطب العلاجى والدكتور محمود عمر مدير المستشفيات والرعاية العاجلة والدكتور كرم سعد مدير مستشفى الواسطى المركزى وطه حجاج مدير إدارة الشئون الإدارية.

وحسب بيان لمديرية الصحة ببنى سويف، ناقش الاجتماع أهم المعوقات التى تواجه المستشفى ووضع الحلول المناسبه لتوفير النواقص والمستلزمات الطبيه، بالاضافة الى تفعيل العمليات الجراحية وكذلك تفعيل العيادات المسائية بالمستشفى .

وقالت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الاجتماع ناقش عمل عقود صيانة للأجهزة الطبية وغير الطبية وإصلاح الأعطال بالأجهزة، وبحث سبل تطوير غرف العمليات للتقليل من قوائم الانتظار، بالإضافة إلى زيادة منافد تذاكر العيادات الخارجية لتقليل الازدحام وزيادة عدد منافذ صرف الأدوية بالمستشفى، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ قرار بزيادة عدد عمال النظافة والأمن بالمستشفى حرصا على التيسير على المرضى.