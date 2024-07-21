تسهيلات للحالات الإنسانية داخل مصلحة الجوازات على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
تسهيلات للحالات الإنسانية داخل مصلحة الجوازات على مستوى الجمهوريةالأحد، 21 يوليو 2024 11:42 ص
تسهيلات للحالات الانسانية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي
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