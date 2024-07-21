اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 12:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تسهيلات للحالات الإنسانية داخل مصلحة الجوازات على مستوى الجمهورية

الأحد، 21 يوليو 2024 11:42 ص
تسهيلات للحالات الإنسانية داخل مصلحة الجوازات على مستوى الجمهورية تسهيلات للحالات الانسانية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.







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