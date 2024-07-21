واشنطن بوست: عائلة بايدن تقاوم ضغوطًا تطالبه بالتنحى

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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن عائلة الرئيس الأمريكى جو بايدن تقاوم الضغوط التى تسعى لدفعه للتنحى من السباق الرئاسى فى مواجهة الرئيس السابق والمرشح الجمهورى دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إلى أن أفرادًا عائلة بايدن يسعون إلى تقديم الدعم الخاص له فى الوقت الذى يواجهون فيه مستوى جديد من دعوات الديمقراطيين لبايدن لإنهاء ترشيحه.



وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن الأسابيع القليلة الماضية كانت لافتة للنظر فى العالم السياسى الأوسع، إلا أنها كانت مضطربة بنفس القدر داخل عائلة بايدن المتماسكة، حيث تتكشف كأحدث فصل فى قصة العزيمة الطويلة للعائلة وسط الاضطرابات.



وتستند هذه الصورة لعائلة بايدن فى ساعة الخطر التى يواجهها كبيرها، إلى مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين لديهم معرفة مباشرة بتفكير العائلة وتصرفاتها الخاصة. وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسائل حساسة تتعلق بالدائرة الداخلية للرئيس.



ولفتت الصحيفة إلى أنه وغالبا ما كان أفراد الأسرة مع بايدن فى الأسابيع الأخيرة حيث يسعى للخروج من العاصفة السياسية الناجمة عن أدائه فى المناظرة. وانضمت إليه السيدة الأولى جيل بايدن فى جولة انتخابية فى ولاية بنسلفانيا. بعد أن تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا يوم الأربعاء ومع تصاعد الدعوات بحلول اليوم الذى أعاد فيه النظر فى قراره بالبقاء فى السباق، انضمت إليه فى منزلهم فى ريهوبوث بيتش، ديلاووير.



وقالت الصحيفة إن التطور الأكثر لفتا للانتباه فى هذا العالم الخاص قد يكون عودة هانتر بايدن إلى دور مركزى داعم، بعد أسابيع فقط من محاكمته الجنائية التى جعلته مصدرا للقلق الشخصى والمخاطر السياسية.



وتقول المقابلات مع العديد من الأشخاص المقربين من أفراد الأسرة، إنه على عكس التصوير المتكرر لهانتر وجيل بايدن كمشجعين غير عقلانيين يفرضان على الرئيس البقاء فى منصبه بينما يضغط عليه مستشاروه السياسيون لإعادة النظر، فإن الوضع داخل الأسرة أكثر تعقيدا بكثير. لقد كان الرئيس واضحا طوال الوقت أنه لن ينسحب، وأكدوا طوال الوقت أنهم يقفون خلفه مهما حدث. وربما يغير بايدن رأيه، ويقول المقربون من العائلة إنهم سيدعمون هذا القرار أيضا.



وعندما يتعلق الأمر بهانتر بايدن، أظهرت الأسابيع القليلة الماضية كيف تعامل الأب والابن، كل منهما على دراية جيدة بالمأساة والصدمات، مع سلسلة من اللحظات الصعبة غير العادية، لحظاتهم الخاصة وبعضهم البعض.



وقال أحد الأشخاص المقربين من العائلة:"الشيء الذى يهتم به كل منهما أكثر من أى شيء آخر هو عدم إيذاء الآخر، كل شيء له صفة شكسبيرية".



وأشارت الصحيفة إلى أنه أثناء أداء الرئيس بايدن فى المناظرة المصيرية فى أتلانتا، كان هانتر فى منزله فى كاليفورنيا. وكانت جيل بايدن مع زوجها. وكان أحفاد بايدن منتشرين فى جميع أنحاء البلاد.وأضافت أنهم بعد ذلك، عرفوا أن المناظرة لم تسر على ما يرام، وشعروا بالقلق بشأن الانطباع الذى خلفته. لكنها لم تغير نهجهم فى الحملة.



وأعتقد الكثيرون خارج العائلة أن بايدن واجه قرارا فوريا بشأن البقاء فى السباق، لكن يبدو أن هذا لم يكن أبدا سؤالا للرئيس نفسه. لقد رأى المناظرة ببساطة باعتبارها نكسة لحملة سليمة، وعقبة فى حياة مليئة بهم. وقد تبنت الأسرة هذا الموقف إلى حد كبير دون مناقشة.



وأشارت الصحيفة إلى أن الكثيرين فى العائلة، مثل بايدن الأب، يعتقدون أن الانتخابات لا تزال متقاربة. إنهم يرفضون استطلاعات الرأى التى تظهر خلاف ذلك ولا يعتقدون أن المرشح البديل سيكون أفضل حالا ضد ترامب. وفى أعماق نفسية بايدن هناك قناعة بأنه مستضعف، وقد تم التقليل من شأنه باستمرار من قبل قادة الحزب، فقط لإثبات خطأهم.



وقالت الصحيفة إن بايدن لا يزال على يقين من أنه الخيار الأفضل للحزب، بحسب مقربين من العائلة، ويؤيدونه فى ذلك. لكنهم يدركون أيضا أن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة فى السياسة.



وقال أحد الأشخاص المقربين من العائلة: "سيدعم هانتر أى شيء يريد والده أن يفعله، وهو يثق فى حكم والده". "إذا قال والده: "يمكننى تسليم هذا ولا أستطيع القيام بذلك"، كان هانتر يقول: "أبي، أنت الأفضل، أحبك، أثق بك وأدعمك".



من بين أى شخص فى العائلة، واجه هانتر أكبر قدر من التدقيق نتيجة لرئاسة والده. ويمكن القول إن هذا يمنحه حافزا للأمل فى انسحاب والده بدلا من تحمل سباق إعادة انتخاب لاذع يحتمل أن يتبعه أربع سنوات أخرى من الأضواء غير المرحب بها.



ولكن إذا انسحب بايدن وفاز ترامب، يشعر بعض أفراد الأسرة بالقلق من أنه سيستخدم وزارة العدل لاستهداف هانتر.



وفى الأيام الأخيرة، أصبح المقربون من العائلة أكثر عدوانية مع مطالبة عدد متزايد من الديمقراطيين علناً بالتنحي. ويقولون إنه إذا خرج بايدن، فيجب عليه أن يتخذ القرار بناء على حدسه السياسى وليس بسبب الضغوط الخارجية من شخصيات مثل جورج كلوني، أو الرئيس السابق باراك أوباما، أو رئيسة مجلس النواب السابقة نانسى بيلوسي.



ومع ذلك، يقول من هم فى محيط الأسرة إن أقارب بايدن ليسوا غافلين عن العواصف التى تهب من حوله، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالأيام المقبلة، حتى بالنسبة لهم.



ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين من العائلة قوله "إنهم ليسوا معزولين عما يحيط بهم، إنهم لا يدفنون رؤوسهم فى الرمال لقد كانوا واضحين للغاية بشأن هذا الأمر منذ البداية".