اليوم السابع
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ترامب: الحزب الديمقراطي يحاول إزاحة بايدن.. وولاية ويسكونسن ستصوت لنا

الأحد، 21 يوليو 2024 12:55 ص
ترامب: الحزب الديمقراطي يحاول إزاحة بايدن.. وولاية ويسكونسن ستصوت لنا ترامب
أحمد علوى

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قال المرشح الرئاسى للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب فى كلمة له اليوم الأحد إن الحزب الديمقراطي يحاول إزاحة جو بايدن من السباق الرئاسي.

وأضاف: "الأمريكيون أصبحوا أكثر وحدة وعزما وإصرارا أكثر من أي وقت مضى، وأن الانتخابات المقبلة ستكون الأهم في تاريخ بلدنا، وولاية ويسكونسن ستصوت لنا لأننا منحناهم 250 مليون دولار".


وذكر أن الديمقراطيين لا يعلمون من سيكون مرشحهم بالانتخابات المقبلة، ويسرني مواجهة كامالا هاريس إذا ترشحت عن الحزب الديمقراطي، على الرغم من أن لديهم يسار متطرف، ويريدون تصويري على أني شخص متطرف
 







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