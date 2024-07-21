اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 12:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى مصر القديمة 15 يوما

الأحد، 21 يوليو 2024 11:24 ص
تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى مصر القديمة 15 يوما تنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار فى منطقة مصر القديمة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن أحد الأشخاص استعان بآخرين للتنقيب عن الآثار بمنزله، وبالفعل تقابلوا بمحل الواقعة أكثر من مرة ووضعا خطة للتنقيب عن الآثار داخل المنزل، دون أن يشعر سكان العقارات المجاورة بأعمال الحفر.


وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أنه بالانتقال والفحص تم ضبط مالك المنزل وبصحبته شخصين آخرين حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل محل الواقعة وعثر على حفرة دائرية بإحدى الغرف بعمق 8 أمتار تقريباً - الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.







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