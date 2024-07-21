بيلوسى: بايدن وطنى يضع بلادنا دائما فى المقام الأول

أحمد علوى

علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من الترشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ففي حسابها على منصة "إكس"، كتبت بيلوسي: "الرئيس جو بايدن أمريكي وطني يضع بلادنا دائما في المقام الأول. إن إرثه من الرؤية والقيم والقيادة يجعله واحدا من أكثر الرؤساء أهمية في التاريخ الأمريكي".

وأضافت: "الحب والامتنان للرئيس بايدن لإيمانه الدائم بوعد أمريكا ومنح الناس الفرصة للوصول إلى تحقيقه. لقد أنعم الله على أمريكا بعظمة جو بايدن وخيره".

ومساء اليوم الأحد، أعلن جو بايدن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، والمقرر إجراؤها في 5 نوفمبر.

وكانت بيلوسي قد أبلغت بايدن بأن الاستطلاعات تظهر أنه لا يستطيع هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

وقالت مصادر اطلعت على المكالمة الهاتفية بينهما لشبكة CNN إن بيلوسي قالت لبايدن إنه قد يدمر فرص الديمقراطيين في الفوز بمجلس النواب في نوفمبر إذا استمر في السعي للحصول على فترة ولاية ثانية.

في الجهة المقابلة، صرح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بأن هزيمة كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستكون أسهل بكثير من هزيمة جو بايدن، حيث أعلن الأخير دعم نائبته هاريس لخوض السباق الانتخابي عن الديمقراطيين.