بولتيكو: نانسى بيلوسى تريد عملية مفتوحة لاختيار مرشح الديمقراطيين حال انسحاب بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

أعربت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى السابقة، عن اعتقادها بالحاجة إلى إجراء عملية مفتوحة لاختيار مرشح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، حال تنحى الرئيس بايدن عن الترشح، فى محاوفة لتجنب ما يبدو تتويجا لكامالا هاريس.

وبحسب ما ذكرت مجلة بولتيكو، فإن بيلوسى فى مناقشة مع الديمقراطيين فى كاليفورنيا، شملت نحو 40 عضوا وعقدت فى الكابيتول فى 10 يوليو، ركزت جزئيا على الأقل على الخطوات المعقدة التالية للحزب الديمقراطى لو انسحب بايدن. وتحدث المجتمعون بشكل خاص عن السلبيات المحتملة لإسراع نخب الحزب إلى اختيار نائبة الرئيس هاريس باعتبارها المرشحة التالية، وفقا لأربعة مصادر مطلعة على المحادثات، رفضوا الكشف عن هويتهم.

وكانت بيلوسى واحدة من العديد من الديمقراطيين فى كاليفورنيا ممن شددوا على أن العملية غير التنافسية قد تنفر الناخبين، وفقا للمصادر.

وأوضحت بولتيكو، أن القلق لم يكن يتعلق بعناصر قوة هاريس كمرشحة، حيث أوضح كثيرون بالفعل الحاجة لأن تكون هاريس هى مرشحة الحزب، لكن ركزوا مخاوفهم على أن يتم اختيار الرئيس من قبل قيادات الحزب وليس قاعدته الشعبية.

وقالت أحد المصادر، إن بيلوسى كانت تقود الفريق الداعى إلى عملية اختيار مفتوحة، وذكرت بولتيكو أن النقاش حول كيفية المضى قدما فى حال تنحى بايدن عن الترشح أصبحت تتكشف على كافة مستويات الحزب الديمقراطى، وتأتى بشكل ملحوظ من مجموعة تقودها بيلوسى، التى ساعدت فى تشكيل النقاش المعلن والمغلق حول وضع بايدن منذ أدائه الكارثى فى مناظرته أمام ترامب.

إلا أن الصحيفة ذكرت أن ليس كل الديمقراطيين يريدون عملية اختيار مفتوحة، حتى بين من يرى ضرورة تنحى بايدن.