بعد حريق حارة اليهود.. كيفية مواجهة كوارث الماس الكهربائى

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تسبب ماس كهربائي في اشتعال حريق هائل بحارة اليهود، بمنطقة الموسكي في القاهرة، وانتهى بمصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، بالإضافة إلى الخسائر المالية، وتسبب الماس الكهربائي في الآونة الأخيرة، في اندلاع العديد من الحرائق، لذلك حذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورته، ووضعت بعض القواعد لمواجهة مخاطره ومنها:

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائي قبل تشغيله.

-افصل التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

-- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

-عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

وكان حريق نشب فى حارة اليهود بمنطقة الموسكى ونتج عنه وفاة 3 اشخاص وإصابة 8 آخرين وانتقلت سيارات الإطفاء الى المكان و تمت السيطرة عليه ، كما نشب حريق هائل فى مخزن كيماويات و بوايات فى المرج وتمكن رجال الحماية من إخماده بسبب ماس كهربائي..