انفجار طائرة مسيرة فى مستوطنة حانيتا بالجليل الغربى شمال فلسطين المحتلة

كتب عبد الوهاب الجندى

انفجار طائرة مسيّرة في مستوطنة حانيتا بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة، وفق ما نشرت وسائل إعلام عبرية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن طائرة مسيّرة تسللت إلى الأراضي من لبنان، وانفجرت، دون الكشف عن أضرار الانفجار البشرية أو المادية.

وتصاعدت التوترات العسكرية على الحدود اللبنانية – الفلسطينية، بسبب استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية في حربها البرية والبحرية والجوية على قطاع غزة.

وتشن المقاومة اللبنانية، العديد من الهجمات العسكرية ضد قوات الاحتلال في المناطق الشمالية من فلسطين المحتلة، وترد الأخيرة على جنوب لبنان بالغارات الجوية.