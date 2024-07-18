جامعة أسوان توافق على 10 منح دراسية للطلاب الأفارقة

أسوان – عبد الله صلاح

انعقد اليوم، مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان، برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن المجلس أقر الإعلان عن 10 منح دراسية مقدمة من جامعة أسوان للطلاب الأفارقة في برامج الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه بكليات الطب والهندسة وهندسة الطاقة والخدمة الاجتماعية وذلك في إطار دور الجامعة الإقليمي والدولي.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يسعى جاهدا في توفير الفرص التعليمية للشباب المؤهلين أكاديميًّا وذلك في ظلل اهتمام الدولة المصرية بتخريج كوادر علمية قادرة على المنافسة في سوق العمل ،والقيام بدورها تجاه أشقاءها الأفارقة والعمل علي جذب الدارسين من مختلف الجامعات الأفريقية والعربية.

كما وافق المجلس على بدء القيد بالدراسات العليا في كليات الزراعة والتمريض والتربية النوعية والآداب مع بداية شهر أغسطس المقبل 2024 للبرامج المختلفة للدراسات العليا طبقا للإتاحة بكل قسم أو البرنامج.