اليمن يعرب عن إدانته للعدوان الإسرائيلى على الحديدة وانتهاك سيادة الأراضي اليمنية

كتبت ـ إيمان حنا

أدان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية ومقرها عدن بأشد العبارات عدوان الكيان الإسرائيلى على الحديدة ، وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية.وفق وكالة سبأ.

جاء ذلك فى بيان صادر عن الحكومة اليمينة الشرعية بشأن العدوان الاسرائيلي على مدينة الحديدة الخاضعة للحوثيين مساء أمس السبت.

وكانت مدينة الحديدة شهدت سلسلة غارات جوية إسرائيلية، وذلك غداة هجوم بمسيرة حوثية على مدينة تل أبيب في إسرائيل وأسفر عن 3 شهداء و87 مصابا.

كما أطلق الحوثيون صباح اليوم الأحد عددا من الصواريخ على مواقع فى إيلات بينما لم تصدر إسرائيل أى بيانات توضح وجود إصابات حتى الآن.