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الحوثيون يعلنون نجاح استهداف مواقع عسكرية في إيلات بدفعة من الصواريخ

الأحد، 21 يوليو 2024 09:43 ص
الحوثيون يعلنون نجاح استهداف مواقع عسكرية في إيلات بدفعة من الصواريخ غارات إسرائيلية
كتبت إيمان حنا

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أعلن الحوثيون، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية.

وقالت جماعة الحوثي فى بيان لهم وفق وسائل إعلام محلية تابعة للجماعة ؛ نفذنا عملية عسكرية نوعية على أهداف مهمة في أم الرشراش بعدد من الصواريخ الباليستية وحققت أهدافها بنجاح.. نؤكد حقنا الكامل في الدفاع عن اليمن العزيز ضد العدوان الأمريكى البريطاني وكذلك ضد العدوان الإسرائيلي" .

وأشاروا إلى أن عدد الضحايا الناجم عن هجوم الحديدة بلغ 3 شهداء و87 جريحا مشددين على استمرار دعمهم لغزة فى وجه العدوان الإسرائيلى.

 







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