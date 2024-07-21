المصرية لإنتاج الإيثيلين: تطور جديد للبولى إيثيلين لدعم صناعة مواسير الصلب

كتبت - مروة الغول

فى إطار استراتيجية العمل على زيادة المكون المحلى فى الصناعة البترولية، نجحت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) احدى شركات قطاع البترول، بالتعاون مع أحد شركائها بلاست بتطوير منتج فريد ومميز من البولي إيثيلين للمرة الأولى في الأسواق المحلية وهو (Polyethylene Steel Pipe Coating Black Compound) والذي يستخدم في تغليف الخطوط البرية لمواسير الصلب بطبقة خارجية من مركب البولي إيثلين لتوفير حماية إضافية لمقاومة العوامل البيئية والتآكل مما يساعد في تمديد عمر المواسير والحفاظ على كفاءتها أثناء نقل الخام والمنتجات داخل مصر.

وأوضح الكيميائى هشام رياض رئيس الشركة، أنه دعماً لسياسة التكامل بين شركات القطاع فقد قامت الإدارات الفنية بشركة إيثيدكو بالتنسيق مع صاحب رخصة مصنع البولي إيثيلين بمجهودات فعالة في سبيل تطوير المنتج الجديد بدءً من اختيار أفضل المواصفات والظروف الفنية والتشغيلية للتصنيع والخلط والتحبيب والإشراف على تجارب تشغيل المنتج الجديد بمصانع التغليف التابعة لشركة بتروجت، حيث تم اعتماده وإطلاق أول شحنة من هذا المنتج لصالح شركة (بتروجيت) لتوفير احتياجات مصانع تغليف المواسير الصلبة عوضاً عن المنتجات المستوردة من الخارج مما يساعد في توفير العملة الأجنبية والاستمرار في توريد الخامات الأولية للمشروعات الاستراتيجية والتي تساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.