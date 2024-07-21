السيطرة علي حريق سيارة بشبرا الخيمة والنيابة تنتدب المعمل الجنائى

القليوبية ـ إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نشوب حريق بسيارة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وعلي الفور تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال مالكها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة ملاكي، في الجهة المقابلة لمجلس مدينة شبرا الخيمة اتجاه التحرير.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة مطافئ لمكان البلاغ وتم إخماد النيران والسيطرة عليها بالتعاون مع عدد من المواطنين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة.