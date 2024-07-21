اليوم السابع
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السعودية: نتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد العسكري في اليمن وندعو لضبط النفس

الأحد، 21 يوليو 2024 02:31 م
السعودية: نتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد العسكري في اليمن وندعو لضبط النفس الغارة الاسرائيلية فى اليمن
إيمان حنا

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قالت وزارة الخارجية السعودية ، فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس أنها تتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد العسكري في اليمن بعد الهجمات الإسرائيلية التي شهدتها محافظة الحديدة مساء السبت والتي تضاعف من حدة التوتر الحالي في المنطقة، وتضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب على غزة.

ودعت كافة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب، وأن يضطلع المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنهاء الصراعات في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية استمرار جهود المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب على غزة، ودعمها المستمر لجهود السلام في اليمن لتجنيب شعبها الشقيق المزيد من المعاناة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة.

 







اليمن

الحوثيين

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هجمات إسرائيل على الحديدة

إسرائيل




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