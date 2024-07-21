السجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة حشيش بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بائع خضروات بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بمركز بلبيس.

صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 7679 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 1268 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 22 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "سيد م ن ط" 34 عاما، بائع خضروات، مقيم بمدينة بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته جوال بداخله 60 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 2550 جراما بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.