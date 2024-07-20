السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة هيروين فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم ثالث العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 1252 لسنة 2024 جنايات ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1239 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 24 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "صلاح الدين ك م ع" 30 عاما، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 25 لفافة من جوهر الهيروين المخدر وزنت 381 جراما بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.