الداخلية تكشف أسباب اندلاع حريق بمحول كهرباء فى قنا

كتب: محمود عبد الراضى

أعلنت وزارة الداخلية، أنه في إطار نشوب حريق بإحدى محولات الكهرباء بمحطة محولات المحروسة بقنا، وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون حدوث إصابات، حيث ورد تقرير المعمل الجنائي يفيد بنشوب الحريق عرضياً نتيجة حدوث خلل بمنظومة العزل والتبريد ودورة الزيت الداخلية الخاصة بالمحول رقم 3 مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الزيت به واشتعاله.

وبسؤال مشرف الوردية وأحد العاملين بالمحطة، أفادا بمشاهدتهما بداية الحريق بالمحول الثالث وحاولا إخماده باستخدام طفايات الحريق، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك وقاما بالإبلاغ ورجحا نشوب الحريق لقدم المحول وزيادة الأحمال، وتم إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة عقب تحميلها على محطات أخرى.