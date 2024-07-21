الطيران الإسرائيلى يستهدف بنية تحتية للطاقة للحوثيين فى اليمن

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شن الطيران الإسرائيلي مساء السبت غارة جوية على أهداف للبنية التحتية للطاقة في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أكد مساء السبت أن طائراته المقاتلة قصفت أهدافا عسكرية للحوثيين في منطقة ميناء الحديدة في اليمن.

وأفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية - وفقا للصحيفة - أن المناقشات حول الموافقة على الخطط العملياتية لضرب اليمن جرت بقيادة وزير الدفاع يوآف جالانت، إلى جانب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وغيره من كبار مسؤولي الدفاع.

ونقلت "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري قوله - في مؤتمر صحفي - إن الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي، على مدينة الحديدة أُطلق عليها اسم "عملية الذراع الممدودة"، وتم تنفيذها بشكل منفرد.

وأضاف: "هاجم طيارونا ميناء الحديدة، وهو طريق إمداد لنقل الأسلحة.. وتطلب الهجوم على البنى التحتية للطاقة التخطيط والتحضير لمختلف التهديدات".

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكره للولايات المتحدة، واصفا إياها بالصديقة، وذلك بعد الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على مدينة الحديدة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقال نتنياهو: "على مدى الأشهر الثمانية الماضية، أطلق الحوثيون مئات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والمسيرات ضدنا.. وكل هذا اعترضته أنظمة الدفاع الإسرائيلية بنجاح بمساعدة صديقتنا الولايات المتحدة وأيضا بمساعدة دول أخرى - لم يذكرها-".