الجامعة الأمريكية بالقاهرة: نتشارك مع وزارة التعليم العالى لتحقيق التنمية البشرية.. صور

كتب ـ محمد صبحى - تصوير خالد كامل

قال الدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الإكاديمى بـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الشراكة مع وزارة التعليم العالى والوكالة الأمريكية واحدة من أهم فعاليات الشراكة لدعم التعليم بدعم من وزارة التعليم العالى على مدار 5 سنوات ستعمل الجامعة الأمريكية على تعزيز وتطوير مؤسسات التعليم العالى فى مصر من خلال بناء المعرفة وتقديم تعليم ذات جودة يساهم على توفير بنية تحتية فى الجامعات ونقل خبرات الجامعة الأمريكية.

وأضاف خلال كلمته بورشة عمل وزارة التعليم العالى المنعقدة الآن تحت عنوان بناء التحالفات الإقليمية ضمن مبادرة تحالف وتنمية التى تحظى برعاية الرئيس السيسى، وأن ورشة عمل اليوم تعد نواه لتكوين رؤية مشتركة ومن خلال المشروع نعمل مع 14 جامعة مصرية وشراكة مع القطاع الخاص وانشاء برامج بينية لتحقيق التنمية البشرية فى مصر، بالشراكة ستقوم فرق عمل من الجامعة الأمريكية بتنفيد عدد من المشروعات المهمة مثل برنامج منح رواد وعلماء مصر ومراكز الجامعات للتطوير المهنى ومراكز التميز بالجامعات.

ووجه الشكر للدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والوكالة الأمريكية على دعم خطة المشروع والبناء على خبرة الجامعة الأمريكية لتعزيز تجربة التعلم وخدمة المجتمع ونسعى دوما بالجامعة على تقديم أساليب تعليمية فريدة.

يشارك فى حضور فعاليات ورشة العمل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، ومحمد جبران وزير العمل والدكتور طارق شوقى مستشار الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية وقيادات وزارة التعليم العالى ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.