البترول: عشرون مليون ساعة عمل آمنة بمشروع أنوبك

كتبت - مروة الغول

حققت شركة إنبى إحدى شركات قطاع البترول، بالتعاون مع شركاء النجاح شركة أنوبك إحدى شركات قطاع البترول وشركة تكنيب الإيطالية وشركة بتروجت، إنجازاً مشرفاً فى مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وذلك بتطبيق أعلى معايير الأداء وفقاً لمتطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بمشروع "مجمع التكسير الهيدروچينى بأسيوط" الخاص بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) حيث تم تحقيق عشرين مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث أو وقت ضائع.

ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركات القوى بتعزيز وتطبيق متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى جميع الأنشطة وخلال جميع مراحل تنفيذ المشروع.

وأشادت شركة تكنيب بالأداء المتميز لفريق العمل بالمشروع، وأهدت شهادة تقدير لشركة إنبى على مشاركاتها فى هذا الإنجاز.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة.