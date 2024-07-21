الأقصر تستعد لتنظيم أول مهرجان للمانجو بمكتبة مصر العامة الخميس المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر، لتنظيم فعاليات أول مهرجان للمانجو داخل مكتبة مصر العامة بالكرنك، حيث يحمل المهرجان شعار "معاً لوضع الأقصر على خريطة مصر الزراعية"، ويأتي المهرجان تزامناً مع اليوم العالمي للمانجو، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ومشاركة عدد من المؤسسات والهيئات.

ومن جانبه صرح المهندس عادل زيدان رئيس مهرجان المانجو الأول بالأقصر، أن المهرجان يهدف إلى الدعوة الي التوسع في زراعة محصول المانجو بمحافظة الأقصر بإعتباره واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تساهم زيادة الصادرات المصرية مما يحقق نمو ملحوظ للاقتصاد القومي، والمساهمة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزراعة 100 مليون شجرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويضيف المهندس عادل زيدان، في بيان صحفى، إنه يدعم المهرجان فى نسخته الأولى توجهات القيادة السياسية في أهمية إنشاء مجتمعات صناعية و زراعية وعمرانية جديدة، بجانب توفير المزيد من فرص العمل لشباب الخريجين والمنتجين الزراعيين، وكذلك وضع محافظة الأقصر علي الخريطة الزراعية في مصر .

فيما أكد محمد عبد اللطيف المنسق العام للمهرجان، أنه سيتم تنظيم عدة مهرجانات زراعية لتنضم لأجندة المهرجانات في الأقصر، تعمل على دعم المحاصيل الزراعية القابلة للتجفيف والتصنيع بهدف التصدير لجلب عملة صعبة، مشدداً على أنه سيتم تدشين مبادرة "إزرع مانجو"، وستكون البداية بزراعة 300 فدان من 1000 فدان مستهدف خلال 5 سنوات مما يساهم في زيادة الصادرات وتوسيع الرقعة الزراعية للمانجو، حيث تحتل الاقصر المركز السابع بين أكثر المحافظات إنتاجاً لثمار المانجو.



الأقصر تستعد لتنظيم أول مهرجان للمانجو في مكتبة مصر العامة بالكرنك



الأقصر تستعد لتنظيم أول مهرجان للمانجو في مكتبة مصر العامة