محافظ أسوان: 10 آلاف زائر و2000 طن مبيعات فى مهرجان المانجو.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

يختتم مهرجان مانجو أسوان 2023، فعالياته مساء اليوم، الخميس، وسط إقبال كبير من المواطنين والأفواج السياحية داخل حديقة الشيراتون.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن المهرجان شهد توافد أكثر من 10 ألاف زائر ، فى ظل عرض العديد من أصناف المانجو لأجود الأنواع بتخفيضات وصلت إلى 50 % لـ 17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو ، وتجاوز حجم المبيعات الـ 2000 طن.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج السنوى للمانجو يصل لنحو 125 ألف طن مانجو يتركز زراعتها فى مناطق الإنتاج الرئيسية بالرمادى وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، أنه كان من ثمار الدعاية للمهرجان قيام إحدى الشركات العالمية بالتعاقد مع التجار لتوريد 400 طن مانجو كمرحلة أولى ، فضلاً عن قيام العديد من المستثمرين بالتواصل مع المحافظة لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها للدول المختلفة ، خاصة أنه يتم إنتاج أصناف السكرى والعويسى والزبدة والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة والياسمينا والكيت والهايدى والهندى.

وأضافت، أن فعاليات مهرجان مانجو أسوان تشهد مواصلة تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب ، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم ، وأيضاً كورال لقصر ثقافة العقاد ، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو وذلك تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية ، مع توزيع الجوائز والهدايا ، بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق ، وتنفيذ بوستر ، وتدوين أسم على جذوع الخشب ، وكذا ورش للرسم الحر.