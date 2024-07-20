صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء البنوك والتعليم والسياحة

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 10.9%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.7%، يليه قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.9%، 4.6%، على التوالي.

وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3%، وقفزت قطاعات مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.9%، 2.5%، 2.4%، على التوالي، وزاد قطاعا العقارات، والموارد الأساسية بنسبة 1.9%، 1.6%، على التوالي، ثم قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات التعليمية، والبنوك، والسياحة والترفيه بنسبة 1.9%، 0.8%، 0.01%، على الترتيب.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 28653.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 6495.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 9374.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 35333.27 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 6430.86 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 55.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.952 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.9%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.211 تريليون جنيه إلى 1.247 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 406.7 مليار جنيه إلى 415.9 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%.