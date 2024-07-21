اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يوليو 2024 06:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

البترول: توفير كميات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء تنفيذا لإنهاء تخفيف الأحمال

الأحد، 21 يوليو 2024 06:11 م
البترول: توفير كميات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء تنفيذا لإنهاء تخفيف الأحمال جانب من جولة مركز التحكم القومى للغازات
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( إيجاس) بزيارة مركز التحكم القومى للغازات بشركة جاسكو ، وكان برفقته المهندس أسامة السمنودى نائب رئيس الشركة للعمليات ، لمتابعة الظروف التشغيلية للشبكة القومية للغازات الطبيعية وتوفير كميات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء، وذلك فى إطار خطة الحكومة لإنهاء تخفيف الاحمال بدءا من  اليوم .

وتم عقد اجتماع ضم المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو وفريق تشغيل المركز القومى للتحكم فى الغازات، وذلك ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية للمتابعة الدورية للموقف التشغيلي للشبكة القومية للغاز.







تخفيف الاحمال

البترول

الغاز

المركز القومى للغازات الطبيعية

جاسكو




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة