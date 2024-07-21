البترول: توفير كميات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء تنفيذا لإنهاء تخفيف الأحمال

كتبت - مروة الغول

قام المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( إيجاس) بزيارة مركز التحكم القومى للغازات بشركة جاسكو ، وكان برفقته المهندس أسامة السمنودى نائب رئيس الشركة للعمليات ، لمتابعة الظروف التشغيلية للشبكة القومية للغازات الطبيعية وتوفير كميات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء، وذلك فى إطار خطة الحكومة لإنهاء تخفيف الاحمال بدءا من اليوم .

وتم عقد اجتماع ضم المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو وفريق تشغيل المركز القومى للتحكم فى الغازات، وذلك ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية للمتابعة الدورية للموقف التشغيلي للشبكة القومية للغاز.