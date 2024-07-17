وزير الأوقاف يدين الهجوم الإرهابى على مسجد بسلطنة عمان

كتب لؤى على

أدان الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بالعاصمة العمانية مسقط ، وأسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين.

وأكد وزير الأوقاف أن الإسلام بريء من كل هذه الأعمال الإرهابية الغاشمة ، وأن استهداف المصلين والمدنيين الأبرياء الآمنين عمل إجرامي مجرد عن كل القيم الدينية والأخلاقية فضلًا عن القيم الإنسانية.

وأعرب الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف عن خالص تعازيه لوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان وللشعب العماني ولأهالي المصابين وأسرهم ، محتسبًا شهداءهم عند الله تعالى ، سائلًا الله (عز وجل) لهم واسع الرحمة والمغفرة ولأسرهم الصبر والسلوان وخالص العزاء ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.