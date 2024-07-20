اليوم السابع
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‫وزارة الزراعة: إزالة 52 حالة تعد على الأراض الزراعية بالمنوفية

السبت، 20 يوليو 2024 09:49 ص
‫وزارة الزراعة: إزالة 52 حالة تعد على الأراض الزراعية بالمنوفية إزالة تعديات على الأراضى الزراعية
كتبت أسماء نصار

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‎أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إزالة 52 حالة تعد على الأراض الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق  وزير الزراعة بمنع التعديات والتصدى لها وتحرير محاضر للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

‎وأكد وزير الزراعة، أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

‎وأوضح وزير الزراعة، أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذاً لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوى.

 







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