‫رئيس التعاون الزراعى يتابع منظومة الأسمدة في محافظة الشرقية

كتبت أسماء نصار

قام المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي ولجان الإدارة بالمرور على الجمعيات الزراعية في محافظة الشرقية لمتابعة كافة أعمال التعاون ومتابعة ضوابط صرف الأسمدة طبقا لمنظومة الحوكمة وذلك تحت اشراف الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات 6645774 واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة لمتابعة أداء العمل على أرض الواقع وتكثيف التواجد الميداني في الحقول للتعامل الفوري مع مشكلات المزارعين .

وقامت اللجان بالمرور على الجمعيات الزراعية في مراكز منية القمح وأبوكبير وفاقوس والجمعية المركزية والنوعية.. للمحاصيل بالشرقية .

وخلال الجولة تم التوجيه بضرورة الصرف للأسمدة طبقا للمنظومة وكذلك متابعة تطهير المراوي والمصارف وكذلك التوجيه بتقييم كافة المشروعات التابعة للجمعيات واستغلالها الاستغلال الامثل وكذلك التوجيه باستغلال الأصول غير مستغله وكذلك الدفع بعدد من المشروعات بالمشاركة للقطاع الخاص وكذلك نشر ثقافة تربيه دود القز وزراعة شجيرات التوت للمشاركه في تقليل الانبعاثات الكربونية. وكذلك التوجيه بعمل مشاريع مشتركة بين الكيانات التعاونية وسرعه الموافقة والاشتراك في شركة النقل وتم التوجيه أيضا بضرورة توفير الكمبيوتر والشاشات بالجمعيات للدفع وحوكمة الجمعيات.

وأضاف عامر، أن هذه اللجان سوف تواصل المرور على كافة محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل ومنظومة الاسمدة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن.