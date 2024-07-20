يابانيون يطالبون بعدم دعوة إسرائيل للمشاركة في ذكرى كارثة هيروشيما وناجازاكي

كتب عبد الوهاب الجندى

طالب العديد من اليابانيين وأهالي الناجين من كارثة هيروشيما وناجازاكي ومنظمات حقوقية، بعدم دعوة إسرائيل أو ممثلين عنها للمشاركة في الحفل الذي سيقام في هيروشيما في 6 أغسطس المقبل، وفق ما نشرت القناة الـ12 العبرية.

وتساءل رئيس الاتحاد الياباني للناجين من القصف تاتسوجي كوميدا، قائلا: "لماذا ندعو إسرائيل إذا ارتكبت جرائم تشبه الإبادة الجماعية في غزة"؟"

وأضاف كومادا: "من المخيب للآمال للغاية أن طلبنا لم يؤخذ بعين الاعتبار"، موضحًا أن المنظمة التي يرأسها كتبت إلى السلطات في هيروشيما بالفعل في يونيو الماضي، بضرورة إلغاء دعوة إسرائيل لحضور الحفل.

بدورها قالت السلطات في ناجازاكي، المدينة اليابانية التي ضربتها القنبلة الذرية بعد أيام قليلة من هيروشيما وحيث ستقام مراسم أخرى ولكن أصغر، إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدعو إسرائيل لحضور مراسمها في 9 أغسطس، مؤكدة أن المظاهرات ضد إسرائيل قد تمنع سير الحفل بشكل صحيح ".

وأطلقت مجموعة هيروشيما-فلسطين، وهي مجموعة أخرى تعارض الوجود الإسرائيلي في مراسم الذكرى، عريضة عبر الإنترنت تدعو إلى عدم دعوة ممثلي إسرائيل. وحصلت العريضة الإلكترونية المعارضة لدعوة إسرائيل على أكثر من 30 ألف توقيع.