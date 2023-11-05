رئيس وزراء ماليزيا يشبه الدمار فى غزة بقصف هيروشيما بالقنبلة الذرية

وكالات

قارن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الدمار في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي بتدمير القصف الأمريكي لمدينة هيروشيما بقنبلة ذرية.

وقال إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعد اجتماع في كوالالمبور: "أضرار القنابل في غزة تجاوزت أضرار هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية".

وبحسب موقع روسيا اليوم، أعرب رئيس وزراء ماليزيا عن شكره لنظيره الياباني على التزامه بدعم السلام في المنطقة وتقديم المساعدات الإنسانية.

يشار إلى أن ماليزيا دعمت باستمرار فلسطين وأدانت الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأدانت وزارة الخارجية الماليزية بشدة الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، والتي أدت، بحسب وزارة الداخلية الفلسطينية، إلى مقتل أكثر من 400 شخص، ووصف الجانب الماليزي هذه الغارة بالمتعمدة.